Згрижување на пациенти во странство: Државата ги покрива трошоците

Во моментот се лекуваат 116 пациенти во 14 различни земји, информираше министерот Тимчо Муцунски на денешната прес-конференција. Од вкупниот број пациенти, за 38 лица помошта е обезбедена преку Механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, кој беше веднаш активиран по несреќата. Министерот ја изрази својата благодарност за брзата реакција на Кризниот штаб во Министерството за надворешни работи, кој успешно ги координираше дипломатските мисии и сите надлежни институции за да се овозможи брз транспорт на дел од пациентите до странски медицински установи.

Во Србија се третираат 31 пациент, 15 во Бугарија, по 12 во Турција и Грција, 7 во Шпанија, по 6 во Австрија и Унгарија, и 5 во Хрватска. Белгија, Литванија, Италија, Словенија и Шведска имаат по 4 пациенти, додека Полска се грижи за 2 пациенти. Дополнително, медицински тимови од Чешка и Израел беа испратени, а Романија, Луксембург, Норвешка и Финска овозможија логистичка поддршка за транспорт на повредените.

Министерот Муцунски, кој лично ги посети болниците во неколку градови, како Солун, Софија, Белград, Загреб, Виена и Љубљана, најави посетa во Будимпешта во блиска иднина. Тој се сретна со членови на семејствата на пациентите и медицинскиот персонал, од кои доби детални информации за здравствената состојба. Муцунски ги увери најблиските на пациентите дека државата целосно ги поддржува, а на здравствениот персонал изрази длабока благодарност за нивната издржливост и професионализам. Исто така, министерот истакна средби со своите колеги министри за надворешни работи и здравство, на кои упати благодарност за нивната солидарност.

Трошоците за лекувањето, како што вели Муцунски, се обезбедени од земјите-домаќини, додека владата ги покрива сите трошоци за патување, сместување и логистика за семејствата на пациентите. На крајот, Муцунски упати благодарност до сите работници во здравствениот систем за нивната извонредна посветеност и професионализам.

