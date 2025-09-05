Здравствената состојба на Брус Вилис брзо се влошува: Семејството е загрижено за нов симптом кој не е добар знак!

0 SHARES Сподели Твитни

Брус Вилис, акционата ѕвезда која обележа цела генерација со филмови како „Умри машки“ и бројни холивудски класици, денес ја води најтешката битка во својот живот.На 70-годишна возраст, тој живее со фронтотемпорална деменција (FTD), прогресивна болест на мозокот која целосно го променила неговиот живот и секојдневниот живот на неговото семејство.Во март 2022 година, неговото семејство објави дека се повлекува од глумата поради афазија, нарушување кое му ја отежнувало комуникацијата. Помалку од една година подоцна дојде болната потврда дека болеста се развила во FTD, неизлечива и агресивна форма на деменција.За разлика од Алцхајмеровата болест, FTD прво влијае на говорот, однесувањето и личноста, додека проблемите со меморијата се јавуваат подоцна.Долгогодишниот пријател на актерот и креатор на серијата „Moonlighting“, Глен Гордон Карон, опиша како болеста го уништила човекот кој некогаш зрачел со неисцрпна енергија: „Ако некогаш сте поминале време со Брус, знаевте дека никој нема поголема радост во животот од него. А сега се чини дека тој го гледа светот низ затемнето стакло“.Во 2023 година, семејството призна дека неговата состојба брзо се влошила. Имало сè почести моменти кога Брус не ги препознавал драгите и познатите луѓе, што најдобро ја илустрира сериозноста на болеста.Семејството избира радост, а не тагаИ покрај сè, најблиските на Вилис решија да не дозволат очајот да совлада. Вечерите сè уште се поминуваат во топлината на домот, со насмевки, заеднички вечери, музика и танцување, притоа внимателно зачувувајќи го секој момент од препознатливиот Брус.Неговата сопруга, Ема Хеминг Вилис, ја презеде улогата и на животна сопатничка и на негувателка – задача која, признава таа, е исто толку осамена колку што е изложена на туѓи осуди. Во искрено интервју за ABC со Дајана Соџер, Ема откри дека донела одлука да го пресели својот сопруг во еднокатна куќа прилагодена на неговите потреби, со постојана медицинска нега.Иако оваа одлука предизвика контроверзии на социјалните мрежи, Ема застана зад неа:– Знаев дека Брус би сакал нашите ќерки да растат во средина што одговара на нивните потреби, а не на неговите.Таа исто така додаде дека секојдневниот живот подразбира низа жртви – од намалување на бучавата до откажување на активностите на децата за нивните ќерки, Мејбл (13) и Евелин (11). Ема често зборува за осудата со која се соочуваат оние кои се грижат за болните:– Премногу често луѓето кои немаат вакво искуство се првите што ги осудуваат другите – рече таа, нагласувајќи ја важноста на емпатијата. Нејзините зборови силно одекнаа, а Талула Вилис, ќерката на Брус од бракот со Деми Мур, беше меѓу првите што јавно ѝ се заблагодари. Силата на семејствотоОна што ја прави оваа приказна посебна е единството на целото семејство – неговата сопруга Ема, нивните две ќерки, Деми Мур и трите постари ќерки, Румер, Скаут и Талула, сите заедно се грижат за Брус, давајќи му љубов и внимание.Иако повеќе нема да се појавува на филмскиот сет, животната борба на Брус денес инспирира милиони луѓе. Неговата дијагноза го привлече вниманието на јавноста кон болеста, која сè уште е во сенка на Алцхајмеровата болест , и кон тешкиот секојдневен живот на многу семејства низ целиот свет.Фронтотемпоралната деменција нема лек, но приказната за семејството Вилис сведочи за моќта на љубовта и упорноста да се пронајде зрак радост дури и во најтемните моменти. Како што вели Ема – секоја трага од стариот Брус е вистинско мало богатство денес.

