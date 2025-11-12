Здравствениот инспекторат не забележал никакви недостатоци во медицинскиот третман на 37-годишната жена која почина

0 SHARES Сподели Твитни

По вонредните инспекции на клиниките за гастроентерохепатологија и дигестивен систем, спроведени поради сомневање за лекарска небрежност во случајот со смртта на 37-годишникот, Здравствениот инспекторат заклучи дека не се забележани недостатоци во третманот на пациентот.

Според наодите на инспекторатот, пациентката подолго време боледувала од автоимуно заболување и годинава двапати била хоспитализирана. По добивањето на потребниот третман, таа е пуштена на домашно лекување во добра здравствена состојба, со препораки за продолжување на терапијата и хигиенски режим на исхрана.

„При вонредните инспекциски надзори не се утврдени никакви недостатоци во надлежност на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. До министерот за здравство е поднесена иницијатива за формирање комисија за стручен надзор над работата на здравствените работници кои учествувале во лекувањето на пациентот“, велат од Здравствениот инспекторат.

Министерот за здравство Азир Алиу вчера изјави дека ќе потпише формирање комисија од страна на министерството за истрага на овој случај. Во меѓувреме, од Клиниката за дигестивна хирургија информираа дека ќе формираат внатрешна комисија за истрага на случајот.

Членовите на семејството се сомневаат дека станува збор за медицинска грешка, забележувајќи дека по втората интервенција нејзината состојба се влошила, додека матичната лекарка отпатувала во странство, препуштајќи им го третманот на нови специјалисти. Членовите на семејството велат и дека нивна роднина починала на денот кога била отпуштена од болница, иако нејзината состојба не се подобрила.

