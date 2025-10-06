Здравствените закони ќе одат на ремонт за да се синхронизираат, најави Алиу

Министерот за здравство Азир Алиу најави дека 12 здравствени закони ќе бидат синхронизирани со цел да се овозможи подобро функционирање на јавно-здравствените процеси. Се работи за закони за евиденција во областа на здравството, Законот за здравствена заштита, за лекови и медицински средства, за јавно здравје, за здравствено осигурување, за заштита на населението од заразни болести, за заштита од пушењето, за ин-витро оплодување, комплементарна и алтернативна медицина, за пресадување делови од човечкото тело и за здравствена и санитарна инспекција.

Сите закони ги анализираат експерти од лекарски здруженија, комори и синдикати, како и тимови од Министерството за здравство.

Според Алиу изборот на овие 12 закони не е случаен. Има работи кои не се законски предвидени а и неусогласености меѓу нив.