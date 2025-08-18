Здружението на инженери поднесе иницијатива до Уставниот суд против паушалните сметки за струја

Здружението „Инженери на Република Македонија“ (ИНРМ) поднесе иницијатива до Уставниот суд за укинување на членот 31 од Правилата за снабдување со електрична енергија и за преиспитување на делови од член 185 од новиот Закон за енергетика. Причината за оваа иницијатива е, како што велат од ИНРМ, продолжувањето на праксата за издавање паушални сметки за струја.

Иако Законот за енергетика од 29 мај 2025 година наложува фактурите да се издаваат исклучиво врз основа на реално измерена потрошувачка преку отчитување на броилото, од ИНРМ велат дека ЕВН во своите фактури користи и процена на потрошувачката.

Според ИНРМ, во фактурите постои графа „начин на кој е прочитано броилото: О = Отчитано; М = Проценета состојба“, што значи дека на потрошувачите им се фактурира струја врз основа на проценки наместо на фактичка потрошувачка.

Според здружението, оваа пракса е спротивна на Законот и создава правна несигурност. Тие предупредуваат дека граѓаните може неправедно да бидат исклучени од мрежата како должници поради неправилно пресметана потрошувачка.

„Исклучоци кои го оправдуваат издавањето на фактури врз основа на претпоставена вредност се дозволени само кога мерењето не може да се изврши поради техничка неисправност или оштетување на мерниот уред. Секое друго отстапување, особено она кое произлегува од субјективни причини како неотчитување, организациски пропусти, непојавување на службено лице или административен пропуст, веќе не претставуваат дозволен основ за паушално фактурирање“, се наведува во образложението на Иницијативата.

Со поднесувањето на иницијативата, ИНРМ се надева дека Уставниот суд ќе стави крај на оваа пракса на ЕВН. Како што се наведува во соопштението, на јавноста и институциите им е достапен и целосниот текст на иницијативата.