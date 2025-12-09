Зеленски бара поддршка од папата Лав XIV и Мелони и одбива да ѝ отстапи украинска земја на Русија

Зеленски во вторникoт во Рим се сретна со папата Лав XIV и италијанската премиерка Џорџа Мелони, во меѓувреме изразувајќи го своето одбивање да ѝ предаде територија на Москва и покрај притисокот од Вашингтон за територијални отстапки.

Во понеделник, Зеленски разговараше во Лондон со британскиот премиер Кир Стармер, францускиот претседател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрих Мерц за да разговараат за најновата верзија на мировниот план предложен од САД за ставање крај на тоталната инвазија на Русија, која сега е во својата четврта година. Во понеделник вечерта, Зеленски се сретна на вечера со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, претседателот на Европскиот совет Антонио Коста и генералниот секретар на НАТО Марк Руте во Брисел.

По разговорите во Женева, Москва и Мајами во текот на изминатите неколку недели, почетниот мировен план од 28 точки што му го презентираа на Киев американските преговарачи е ревидиран на 20 точки, изјави Зеленски во понеделник.

„Ќе работиме на овие 20 точки“, изјави Зеленски на онлајн прес-конференција. Тој рече дека планот сè уште содржи нерешени прашања околу територијалната контрола и безбедносните гаранции за Украина.

Зеленски го потврди своето цврсто одбивање да отстапи која било територија на Русија. „Несомнено, Русија инсистира да се откажеме од територии. Ние, очигледно, не сакаме да се откажеме од ништо. За тоа се бориме“, рече тој. „Дали размислуваме за отстапување на некои територии? Според законот, немаме такво право. Според законот на Украина, нашиот устав, меѓународното право, а да бидам искрен, немаме ниту морално право.“

Предлогот на администрацијата на Трамп вклучува барање Украина да го предаде регионот Донбас во источна Украина, каде што Русија окупирала делови, но не целата територија. Украина и нејзините европски сојузници цврсто го отфрлија секое отстапување на земјиште. Трамп сугерираше дека Русија ја задржува „превласта“ воено и дека Путин е „задоволен“ со предлогот.

Сепак, Кремљ инсистираше дека сака цел Донбас, а не само територијата што моментално ја окупира. Трамп, исто така, повика Украина да одржи претседателски избори, иако воената состојба не ги дозволува. Пред да се упати на состанокот со Мелони во Палацо Киги во 15 часот, Зеленски им рече на италијанските новинари дека „секогаш е подготвен за избори“ како одговор на обвинувањата на Трамп дека „ја користи војната“ за да избегне нивно одржување. Запрашан за италијанскиот премиер, Зеленски рече: „Јас ѝ верувам, таа ќе ни помогне“.