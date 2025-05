Зеленски вели дека е подготвен да се сретне со Путин во Турција во четврток

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека ќе се согласи да се сретне со лидерот на Кремљ, Владимир Путин, во Турција во четврток, откако американскиот претседател Доналд Трамп веднаш му рече да го прифати предлогот на Путин за директни разговори.Украинскиот лидер реагираше претпазливо претходно во неделата откако рускиот претседател, во телевизиска изјава, предложи Украина и Русија да одржат директни разговори во Истанбул следниот четврток, на 15 мај.Сепак, не беше јасно дали Путин предложил лично да присуствува.„Ќе го чекам Путин во Турција во четврток. Лично. Се надевам дека овој пат Русите нема да бараат изговори“, напиша Зеленски на X, според Телеграф.We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025Предлогот на Путин дојде неколку часа откако големите европски сили побараа во саботата во Киев Путин да се согласи на 30-дневен безусловен прекин на огнот или да се соочи со „масивни“ нови санкции, став што го поддржа во неделата и претставникот на Трамп во Украина, Кит Келог.Зеленски, исто така, рече дека Украина ќе биде подготвена за разговори со Русија, но само откако Москва ќе се согласи на 30-дневен прекин на огнот.Но, Трамп, кој има моќ да продолжи или да го прекине снабдувањето со основно оружје на Вашингтон за Украина, зазеде поинаков став.„Претседателот Путин на Русија не сака договор за прекин на огнот со Украина, но сака да се сретне во четврток, во Турција, за да преговара за можен крај на крвопролевањето. Украина мора да се согласи на ова, ВЕДНАШ“, напиша Трамп на Truth Social.„Барем ќе можат да утврдат дали е можен договор или не, а ако не е, европските лидери и САД ќе знаат каде стои сè и ќе можат да продолжат соодветно!“Путин ги испрати руските вооружени сили во Украина во февруари 2022 година, предизвикувајќи конфликт во кој загинаа стотици илјади војници и ја предизвика најсериозната конфронтација меѓу Русија и Западот од Кубанската ракетна криза од 1962 година.Со напредувањето на руските сили, шефот на Кремљ досега понуди малку, ако воопшто понуди, отстапки.Во својот говор преку ноќ, тој предложи, како што рече, „директни преговори без никакви предуслови“.Но речиси веднаш, високиот помошник на Кремљ, Јуриј Ушаков, им изјави на новинарите дека разговорите треба да ги земат предвид и напуштениот мировен договор од 2022 година и моменталната ситуација на теренот.

