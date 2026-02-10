Зеленски вели дека Украина ќе отвори 10 центри за извоз на оружје во Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Украина ќе отвори 10 центри за извоз на оружје во Европа, што е голем политички пресврт во воено време, објави во понеделник претседателот Володимир Зеленски.

Зеленски рече дека центрите ќе работат во неколку европски земји, а Германија е меѓу првите, бидејќи производството на украински дронови е предвидено да започне таму во следните неколку дена, пишува „Еуроњуз“, според „Телеграф“.

„Кон средината на февруари ќе го видиме производството на нашите дронови во Германија. Ќе го добијам првиот дрон. Ова е целосно функционална производствена линија“, изјави Зеленски.

Тој исто така додаде дека „слични производствени линии“ веќе работат во Обединетото Кралство. „Сите овие се украински технологии“, нагласи тој.

Зеленски објави дека во Украина моментално има 450 производители на дронови.

Од нив, „40-50 се на високо ниво“, според украинскиот претседател

„Сите сакаат да инвестираат. Оваа година, 2026 година, ќе биде година на инвестиции во нашите технологии“, рече тој. „Прво на сите, беспилотни летала. Ова е огромна индустрија, нова индустрија. Според финансиите што влегоа во Украина за време на војната, тоа е најголемата индустрија во Украина.“

Во септември 2025 година, Зеленски објави дека Украина ќе започне со извоз на домашно произведено оружје, со што ќе се укине ограничувањето воведено кога Киев прогласи вонредна состојба.

Домашниот извоз на оружје од Украина беше строго ограничен уште од почетокот на целосната инвазија на Русија, при што сè што доаѓаше од производствената линија беше пренасочено кон воените напори.

Да потсетиме дека одбранбената индустрија на Украина, а особено нејзиниот сектор за беспилотни летала, доживеаја експлозија од почетокот на општата војна на Русија.

Приближно 800 производители на оружје моментално работат во Украина, а многу од нив го зголемија своето производство до значителен вишок.

Според најновите извештаи, Украина моментално произведува над 4 милиони дронови годишно и би можела да го удвои овој број со доволно средства.

Производителите на оружје со месеци бараа од Зеленски да ги укине ограничувањата за продажба на нивната домашно произведена воена опрема, особено беспилотни летала, за да генерираат повеќе приходи.Според предложениот систем, Украина би извезувала вишок воена опрема и би ги користела приходите за финансирање на итно потребно оружје.

The post Зеленски вели дека Украина ќе отвори 10 центри за извоз на оружје во Европа appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: