Зеленски вели дека Украина ќе продолжи со нови напади длабоко во Русија

Украина планира нови напади длабоко во Русија, објави украинскиот претседател Володимир Зеленски.„Ќе ги продолжиме нашите активни операции токму на начинот на кој треба да се спроведуваат“, додаде украинскиот лидер.„Се подготвуваат сили и ресурси. Исто така, се планираат нови напади“, рече Зеленски во X по состанокот со украинскиот генерал Александар Сирски.Инаку, Украинците со месеци вршат напади со беспилотни летала врз руските рафинерии за нафта – обидувајќи се со овие потези да го забават напредувањето на трупите на Кремљ во Украина.Моќни експлозии се пријавуваат речиси секој ден на руска територија – што им отежнува на трупите на Путин да продолжат со инвазијата на Украина.

