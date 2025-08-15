Зеленски во пресрет на средбата меѓу Трамп и Путин: Украина смета на Америка

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Украина ќе смета на Америка за време на средбата меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин.„Клучно е оваа средба да го отвори вистинскиот пат кон праведен мир и суштинска дискусија меѓу лидерите во трилатералниот формат на Украина, Соединетите Американски Држави и руската страна“, рече Зеленски во соопштението.Тој вели дека е време да се стави крај на војната и дека Русија мора да ги преземе потребните чекори.„Сметаме на Америка. Подготвени сме, како и секогаш, да работиме што е можно попродуктивно“, рече тој.Зеленски додаде дека украинските сили се спротивставуваат на обидите на руските сили да се зацврстат во областа Покровское, во источниот украински регион Донецк.„Руската војска продолжува да трпи значителни загуби во обидите да обезбеди поповолни политички позиции за руското раководство на состанокот во Алјаска“, рече Зеленски.

Пронајдете не на следниве мрежи: