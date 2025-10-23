Зеленски ги поздрави американските санкции за Русија: „Tокму она што го чекавме“

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги поздравува санкциите на САД против руските нафтени и гасни гиганти и усвојувањето на 19-тиот пакет санкции од ЕУ. Тој нагласи дека ова испраќа важен сигнал и до Русија и до другите земји.

Зеленски ја даде изјавата за медиумите, објави УНИАН, пред состанокот на Европскиот совет заедно со претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта.

„Ова, секако, се построги санкции против Русија. 19-тиот пакет е многу важен, како и одлуката на лидерите на ЕУ, но санкциите на САД се исто така исклучително важни. Ова е добар сигнал до другите земји да се приклучат на санкциите. Мора да продолжиме со притисокот, вклучително и врз таинствената флота, сè додека Путин не ја запре оваа војна“, рече претседателот. Тој рече дека одлуката на Трамп за санкции против Русија е „токму она што го чекавме“.