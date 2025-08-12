Зеленски ги укинува забраните за излез од Украина на момчињата помеѓу 18 и 21 година

Украинскиот претседател Володимир Зеленски порача денеска дека побарал од Владата да се укинат ограничувањата за патување во странство за украинските мажи помеѓу 18 и 21 година.

„Верувам дека ова е позитивна приказна и дека ќе им помогне на многу млади Украинци да ги одржат врските со Украина и да се остварат во Украина – првенствено во образованието“, рече Зеленски.

Моментално на поголемиот дел од мажите во Украина – на возраст помеѓу 18 и 60 години, кои се сметаат за военоспособни, моментално им е забрането патување во странство, а земјата е и понатаму во воена состојба, четврта година по ред од инвазијата од страна на Русија на 24 февруари 2022.

Зеленски појасни дека новата возрасна граница ќе бидее 22-60 години.