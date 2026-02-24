Зеленски го кани Трамп во Киев: „Само така ќе сфатиш кој е агресорот“

Украинскиот претседател Володимир Зеленски го Украинскиот претседател Володимир Зеленски го покани американскиот претседател Доналд Трамп да го посети Киев, во видеообраќање по повод четвртата годишнина од целосната руска инвазија, нагласувајќи дека Украина нема да го предаде својот народ во какви било преговори со Русија, пренесе „Гардијан“.

Зеленски истакна дека рускиот претседател Владимир Путин не ги остварил своите првични воени цели и не успеал „да го скрши украинскиот народ“.

„Тој не ја доби оваа војна“, рече Зеленски.

„Ние ја спасивме Украина и ќе направиме сè за да постигнеме мир. И да обезбедиме правда“, порача украинскиот претседател.

Европските лидери ги поддржаа неговите пораки.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави:

„Москва не е толку силна колку што би сакала светот да верува“.

Францускиот претседател Емануел Макрон рече дека е „многу скептичен“ оти војната наскоро ќе заврши, бидејќи не гледа „подготвеност“ од страна на Русија да ја прекине.

Зеленски ја повтори поканата до Трамп да ја посети Украина.

„Навистина сакам еден ден да дојдам тука со претседателот на Соединетите Американски Држави. Сигурен сум дека само со доаѓање во Украина, гледање со свои очи на нашиот живот и борба, чувствување на нашиот народ и обемот на оваа болка, можете да разберете за што всушност станува збор во оваа војна“, изјави тој.

Тој додаде дека посетата може да му помогне на Трамп да разбере „кој е агресорот тука и на кого треба да се изврши притисок“.

„Ова не е улична борба – ова е напад од болна држава врз суверена држава. Путин е причината за почетокот на војната и пречка за нејзиниот крај. Русија мора да се доведе на свое место за да има вистински мир“, рече Зеленски.