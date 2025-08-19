Зеленски го повтори овој збор повеќе од 10 пати за да го освои Трамп: Драматична промена на ставот на претседателот на Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски се сретнаа во Белата куќа во понеделник , демонстрирајќи значително поинакво однесување од нивната несреќна средба во Овалната соба во февруари.Трамп го поздрави Зеленски пред Западното крило и се ракуваше со него, додека одобрувачки кимаше кон неговата „надградена облека“ (овој пат носеше јакна, а не вообичаениот црн воен џемпер), објави Дејли меил .Поздравот на Трамп сигнализираше атмосфера на пријатна пријателство, рече експертот за говор на телото Џуди Џејмс, додека ја навалуваше главата за да сигнализира пријатност и подготвеност да слуша.„Овој пат тој ги држеше нивните тела блиску едно до друго додека двајцата се ракуваа и позираа, за да укаже на намерата за единство што недостасуваше за време на последната посета“, рече Џуди Џејмс и продолжи:The term Zelensky used over 10 times to win Trump over in dramatic tone shift – @charliespiering reports https://t.co/AEX09FI881 pic.twitter.com/9GhQNo6BSJ— Daily Mail (@DailyMail) August 18, 2025„Неговиот палец беше подигнат додека ја испружуваше раката за ракување, што укажуваше на позитивно расположение, а додаде и потапкање по раката за да потврди некаков вид пријателство.“Таа посочи дека говорот на телото на Зеленски сугерира високо ниво на согласност што тој претходно не го покажал додека ја ставаше левата рака над ракувањето со Трамп, укажувајќи на желба за единство.Трамп ја стави раката околу грбот на Зеленски додека позираа пред камерите, а прстите му се влечеа по вратот.„Ова е татковски стисок што може да изгледа заканувачки, па можеби се воспоставуваше одредено ниво на доверба. Зеленски беше потапкан по грбот пред Трамп да го донесе. Трамп ги користеше овие допири и погали за да регистрира еден вид татковски авторитет врз Зеленски.“Двајцата мажи се насмевнаа со „збиени усни и ги кренаа рамената“ пред камерите, додаде Џејмс, сугерирајќи желба за насмевка, но исто така сигнализирајќи потенцијални тешкотии што претстојат.Двајцата лидери разговараа топло додека разговараа за напорите на претседателот за преговори за мир откако Трамп се сретна со рускиот претседател Владимир Путин во петокот.Двете страни посочија дека сакаат состанокот да биде посрдечен од нивниот прв состанок во февруари.„Зеленски ја имитираше класичната поза на Трамп со раширени колена и стиснати раце меѓу нив во гест надолу, што укажува на истомислечко размислување.“Претседателот на Украина дури и им се заблагодари на претседателот и на американскиот народ повеќе од десет пати за нивната поддршка и напори за завршување на договорот. Во тој период, потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, молчеше, но се смееше кога Зеленски побара достапноста на медиумите да не трае предолго. Тој фрли значаен поглед кон украинскиот претседател на почетокот од состанокот.Откако Трамп го обвини за неблагодарност на последната средба, украинскиот претседател се одлучи за претерано учтив став. Зеленски постојано го повторуваше зборот „благодарам“. Тој дури им се заблагодари на медиумите кога „поставија тешки прашања“.Но, насмевката на Зленски исчезна кога Трамп го спомена рускиот претседател Владимир Путин, забележа Џуди Џејмс, а неговиот поглед стана далечен и замислен додека тешко голташе.Момент на лекомисленост се појави откако еден член на печатот му рече на Зеленски:„Изгледаш одлично во тоа одело“, предизвикувајќи смеа на двајцата лидери.Тоа беше истиот новинар кој „го критикуваше затоа што не носи одело“ во февруари. Зеленски одговори дека во меѓувреме се пресоблекол, но дека новинарот сè уште е во истото одело.Compliments 😍Reporter” “looks fabulous in that suit” referring to Zelensky, Ukraine 🇺🇦 President Donald J. Trump: “That’s the reporter that attacked you last time.”Zelensky: “I remember…You’re in the same suit. I changed. You did not.”💕 https://t.co/3fluGjFQni for… pic.twitter.com/tU7Gq71xGh— Rachel Maldonado (@rhmaldonado1) August 18, 2025На крајот од средбата, двете страни изгледаа оптимистички и полни со надеж.„Трамп ја понуди својата, а Зеленски веднаш ја „натопи“ раката во него за да го покаже својот ентузијазам“.Двајцата лидери зборуваа за тековните напори за преговори за мир со Русија, и покрај жестокото противење на Украина на отстапувањето територија на Русија. Трамп тврди дека размена на територија меѓу двете земји е неопходна ако сакаме да заврши конфликтот.Средбата беше во остра спротивност со нивната последна средба во Овалната соба пред шест месеци, каде што Трамп го отпушти украинскиот претседател по контроверзна расправија со претседателот и потпретседателот Венс.На состанокот, двајцата лидери се прескокнаа еден преку друг додека Трамп се обидуваше да ја нагласи важноста од соработка со Русија за завршување на војната, а Зеленски се обидуваше да сигнализира агресивен став кон Трамп. Зеленски го критикуваше Трамп, предупредувајќи го дека на Путин не треба да му се верува.„Путин ја започна војната, тој мора да ги плати сите пари за инвазијата. Тој мора да плати“, инсистираше Зеленски.Но, Трамп е непоколеблив во врска со работата за завршување на војната, критикувајќи го Зеленски за тоа што не го разбира значењето на тековниот конфликт.„Немате билет“, изјави Трамп запаметливо за време на контроверзното јавно сослушување во Овалната соба кое траеше речиси еден час во февруари, обвинувајќи го Зеленски за „коцкање со Третата светска војна“.Венс го критикуваше Зеленски за неговото „непочитување“ кон Трамп и неговите обиди да преговара со претседателот пред медиумите и праша зошто не му се „заблагодарил“ на американскиот народ за нивната поддршка.Претседателот му нареди на Зеленски да замине веднаш по спорната размена на мислења, откажувајќи ги дополнителните состаноци и закажаниот ручек со украинскиот лидер.„Тој може да се врати кога ќе биде подготвен за мир“, рече Трамп на социјалните мрежи откако состанокот пропадна.



