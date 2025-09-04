Зеленски: Добро е што Русија почна да зборува за средба

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски денеска одговори на поканата на рускиот колега Владимир Путин мировните разговори да се одржат во Москва.

– Нашите американски партнери ми кажаа дека Путин ме поканил во Москва и верувам дека со тоа тој всушност сака да избегне средба, истакна Зеленски на прес-конференција по Самитот на Коалицијата на подготвените во Париз.

Тој додаде дека е добро што Русија почнала да зборува за средба.

Русија почна да зборува за средба, што не е лошо. Но, засега не ја гледаме нејзината желба за завршување на војната, наведе Зеленски.

Путин вчера во Пекинг е подготвен да се сретне со Зеленски, но под услов средбата да се одржи во Москва.

– Нека Зеленски дојде во Москва и ќе има средба. Ако состанокот биде добро подготвен, јас сум подготвен за него, посочи Путин.