Зеленски: Запрете го Путин сега или страдајте и платете

Во своето денешно обраќање пред Генералното собрание на ОН, претседателот на Украина, Володимир Зеленски, ги апелираше светските лидери за итна интервенција против Русија.

Тој потенцираше дека само со сила може да се обезбеди мир, нагласувајќи: “Само ние можеме да ја гарантираме сопствената безбедност. Нема безбедносни гаранции, освен пријатели со оружје.” Зеленски додаде дека Русија одбива прекин на огнот.

Според него, рускиот претседател нема да запре и ќе ја шири војната “понапред, пошироко и подлабоко”. “Украина е само првата. Руски беспилотни летала веќе летаат низ цела Европа. Запирањето на Путин сега е поевтино отколку обидот да се заштити секое пристаниште од терористи со морски беспилотни летала. Запирањето на Русија сега е поевтино отколку да се прашувате кој ќе биде туристот што ќе создаде беспилотно летало со нуклеарна боева глава. Запрете го Путин сега или страдајте и платете”, подвлече Зеленски.

Тој исто така предупреди на опасност од руска интервенција во Молдавија, потсетувајќи на алармот на претседателката на Молдавија, Маја Санду, дека Русија инвестира милиони за да влијае на претстојните избори. “Веќе ја изгубивме Грузија во Европа. Човековите права и европската природа на државниот систем таму само се намалуваат. Грузија е зависна од Русија, а Белорусија исто така се движи кон зависност веќе многу години. Европа не може да си дозволи да ја изгуби и Молдавија”, изјави Зеленски.

Својот говор го заврши со нагласување дека имал “добра” средба со американскиот претседател Доналд Трамп во Њујорк. “Правиме сè за да осигуриме дека Европа навистина помага и сметаме на САД. Мирот зависи од сите нас во ОН. Не молчете додека Русија ја продолжува оваа војна. Ве молиме, проговорете и осудете ја. Придружете ни се во одбраната на животот и меѓународното право. Луѓето чекаат акција”, заклучи Зеленски.