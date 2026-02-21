Зеленски: За мене нема „семеен ден“, војната ми го одзеде времето што треба да го имам со децата

Украинскиот претседател Володимир Зеленски вели дека руската инвазија, која сега е во петтата година, практично му го одзеде времето коешто требаше да го поминува со семејството.

„Не постои семеен ден, ден кога би требало да одиме некаде со децата“, изјави 48-годишниот шеф на државата за АФП во интервју во претседателската палата во Киев.

Зеленски рече дека се обидува да најде време за својата сопруга Олена и нивните две деца, 21-годишната Олександра и 13-годишниот Кирил, но тоа не се случува секој ден. „Секако не поминувам многу време со нив“, додаде тој.

Тој рече дека постојат теми кои се особено важни за разговор меѓу татко и син, а тоа е она што му недостасува. „Мајките и бабите можат подобро да ги воспитуваат децата, но има работи за кои едно момче треба да разговара со својот татко. А тоа го нема. Не е доволно“, рече претседателот.

Зеленски рече дека од почетокот на војната не бил во кино, театар, продавница или кафуле. Сепак, тој се обидува да биде во чекор со нови филмови и се одржува во форма со кратки тренинзи за да избегне зголемување на телесната тежина. Пред војната сакаше да трча надвор.

Во првите две години од конфликтот живееше во бункер во силно обезбедуваниот претседателски кварт во Киев поради закани за атентат. Иако повеќе не живее таму постојано, Зеленски ја искористи симболиката за да испрати порака до Москва: „Најважно е што Русите не можат да нè стават во бункер. Ова треба да нè разликува од нив. Дури и ако шетаат по улиците на Москва, верувајте ми – тие се во вистински бункер“.