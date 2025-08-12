Зеленски за средбата Путин-Трамп: Никакви одлуки за Украина не можат да се донесат без Украина!

Украинскиот претседател Володимир Зеленски нагласи дека никакви договори во врска со Украина не можат да се постигнат без нејзино директно учество. Шефот на државата ја даде оваа изјава, коментирајќи ја можната средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин.

„Разговорот меѓу Путин и Трамп може да биде важен за нивните билатерални односи. Но, никакви одлуки во врска со Украина нема да се донесат без нас. Верувам дека американскиот претседател го разбира ова“, изјави Зеленски, цитиран од телевизискиот канал „Моја-Украина“.

Според претседателот, можноста за трилатерален состанок на лидерите во моментов се дискутира, но точниот датум сè уште не е утврден. „Ако навистина сакаме да ја завршиме оваа војна, тогаш така ќе биде. Ќе стоиме на вистината – на нашата вистина. Постои она што го кажува вашето срце, и постои Уставот. И ние сме водени од двете“, нагласи Зеленски.