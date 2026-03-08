Зеленски за 8 Март: Украинските жени ја бранат земјата!

Силата и улогата на украинските жени не се однесуваат само на еден ден. Тие се однесуваат на сите 365 дена во годината, напиша во објава на Фејсбук украинскиот претседател, Володимир Зеленски.

– Украинските жени ја бранат земјата, ги чекаат своите најблиски и ги поддржуваат, одгледуваат деца во тешки воени услови, создаваат, истражуваат, спасуваат, учат и лекуваат. Ви благодарам за вашата решителност, лидерство, грижа и професионализам. Ви благодарам за сè што правите секој ден. – напиша Зеленски.