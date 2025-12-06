Зеленски: Имав долг и значаен разговор со тимот на Трамп

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес објави дека имал телефонски разговор со специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, и зетот на американскиот претседател, Џаред Кушнер, за прекин на војната во Украина.

Зеленски изјави дека во разговорот учествувале и секретарот на Советот за национална безбедност и одбрана, Рустем Умеров, и началникот на Генералштабот на вооружените сили на Украина, Андреј Гнатов. „Обрнавме внимание на многу аспекти и разговаравме за клучните работи што би можеле да го гарантираат крајот на крвопролевањето и да ја отстранат заканата од трета руска инвазија, како и заканата дека Русија нема да ги исполни своите ветувања, како што се случило многу пати во минатото“, рече Зеленски на Телеграм.

Тој нагласи дека Украина е решена да продолжи со „искрената соработка“ со Соединетите Американски Држави со цел вистински да се воспостави мир. „Се договоривме за следните чекори, формати за разговори со Америка. Благодарност до американскиот претседател Доналд Трамп за толку интензивниот пристап кон преговорите“, се наведува во соопштението.