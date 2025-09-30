Зеленски има нов план против Русија: Ја вклучува Полска и други соседи

0 SHARES Сподели Твитни

Украина предложи изградба на заеднички противвоздушен штит со своите сојузници за заштита од закани од Русија, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски, откако серија случаи на нарушување на воздушниот простор предизвикаа тревога на источното крило на НАТО.Лидерите на НАТО изјавија дека Русија ја тестира подготвеноста и решителноста на алијансата со своите упади во воздушниот простор на Полска и балтичките земји, а Киев тврди дека искуството на Украина во справувањето со воздушните закани би било корисно. „Украина им предлага на Полска и на сите наши партнери да изградат заеднички, целосно сигурен штит против руските воздушни закани“, рече тој во видео-врска на Варшавскиот безбедносен форум (WSF).„Ова е можно. Украина може да се спротивстави на сите видови руски беспилотни летала и ракети, а ако дејствуваме заедно во регионот, ќе имаме доволно оружје и производствен капацитет.“Украинците ќе им помогнат на ПолјацитеУкраина веќе објави дека нејзините војници и инженери ќе ги обучуваат своите полски колеги кога станува збор за борба против беспилотни летала.Романија планира да ги здружи силите со Украина за производство на дронови во рамките на новиот механизам за финансирање на одбраната на Европската унија, но земјата нема да гради повеќеслоен систем за воздушна одбрана најмалку седум години, изјави владин извор за Ројтерс во петокот.Романскиот министер за одбрана Јонут Мостеану изјави на Светскиот фанфорски форум дека нови остатоци од беспилотни летала се пронајдени во понеделник во источниот романски округ Тулча, кој граничи со Украина.Германскиот министер за одбрана Борис Писториус на форумот изјави дека „европската и украинската одбранбена индустрија мора да соработуваат потесно и поефикасно“. „Европската унија мора да го поддржи ова преку обезбедување значително пофлексибилна регулаторна рамка за одбранбената индустрија во Европа“.Украина ќе ги добие ГрипенсУкраина треба да добие шведски борбени авиони „Грипен“, француски повеќенаменски ловци „Мираж“ од четврта генерација и дополнителни борбени авиони „Ф-16“. Сепак, точните датуми и бројот на испораки сè уште не се откриени, изјави украинскиот заменик-министер за одбрана, генерал-потполковник Иван Хаврилук, во интервју за Би-Би-Си, пренесува УНН.Според Хавриљука, Киев им се обратил на партнерите со барање за најмалку десет системи со среден дострел „Патриот“. Генералот, исто така, рече дека се „очекуваат“ дополнителни испораки на авиони Ф-16, како и француски „Мираж“ и шведски „Грипен“.„Да почекаме додека не ги видите на небото над Украина“На прашањето дали може да го открие нивниот точен број, Хаврилук одговори: „Да почекаме додека не ги видите на небото над Украина, тогаш ќе разберете.“ Тој исто така не коментираше кога би можеле да се случат овие испораки.Кога еден новинар го прашал прецизно дали под „очекувани“ мисли на сите авиони – Мираж, Грипен и Ф-16 – или само на некои од нив, генералот одговорил: „Практично точно ја наведовте номенклатурата, но нема да наведам кога, што и кој тип“.

