Зеленски им понуди на американските сојузници пресретнувачи на беспилотни летала кои имаат искуство во соборување на ирански „Шахеди“

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес им понуди на американските сојузници на Блискиот Исток дронови-пресретнувачи од Киев во замена за дел од нивните ракети за воздушна одбрана.

За време на четиригодишната инвазија на Украина, Русија широко ги користеше беспилотните летала „Шахед“, дизајнирани од Иран, а Киев разви серија евтини и ефикасни пресретнувачи на беспилотни летала, авиони дизајнирани да соборуваат дојдовни беспилотни летала во воздух. Зеленски тврди дека овие пресретнувачи се водечки во светот.

Во исто време, Украина се бори со недостиг на противвоздушни ракети ПАК-3, скапата муниција што се испукува кон дојдовните руски ракети за одбрана на украинските градови и критичната инфраструктура.

„Проблем број еден е како да го заштитат своето небо. Ние самите живееме со ова прашање. Ајде да разговараме за оружјето што ни недостасува: ракети PAC-3. Ако ни ги дадат, ние ќе им дадеме пресретнувачи“, рече Зеленски.

Претходно, Зеленски понуди да ги испрати најдобрите украински експерти на Блискиот Исток за да соборуваат ирански беспилотни летала, доколку тамошните лидери успеат да го убедат Владимир Путин да се согласи на едномесечно примирје во Украина.

