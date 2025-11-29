Зеленски и Макрон ќе се сретнат во Париз

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе го посети Париз на 1 декември за да разговара за патот на Украина кон мир со францускиот претседател Емануел Макрон, објави вечерва француската влада.

Двајцата лидери ќе разговараат за „условите за праведен и траен мир“ во Украина, според соопштението од канцеларијата на Макрон, како што објави Киев Индепендент.

Овој состанок се одржува во време на интензивни дипломатски напори за завршување на војната. Американски, украински и европски претставници неодамна се состанаа во Женева за да преговараат за мировен план поддржан од САД, а украинската делегација моментално е на пат кон Вашингтон за понатамошни преговори.

Овие потези се одговор на иницијативата на американскиот претседател Доналд Трамп, чиј оригинален план од 28 точки, изготвен со помошник на Кремљ, беше оценет како исклучително поволен за Москва. Во последователните разговори, тој план наводно беше ревидиран за подобро да ги одрази ставовите на Украина, но преговорите сè уште се во тек – како и масовните руски напади со беспилотни летала и ракети.