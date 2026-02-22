Зеленски: Киев нема да биде пречка за мир – Унгарија и Словачка најавија прекини на електричната енергија за Украина

Русија ќе продолжи со нападите врз украинската енергетска инфраструктура по зимата, изјави украинската премиерка Јулија Свириденко, додавајќи дека системот веќе се подготвува за следната грејна сезона. Во меѓувреме, украинскиот Генералштаб објави дека украинските сили употребиле крстосувачки ракети „Фламинго“ за да го погодат рускиот воено-индустриски комплекс во градот Воткинск, Русија, истакнувајќи дека фабриката произведува интерконтинентални балистички ракети.

Во меѓувреме, украинскиот претседател Володимир Зеленски повтори дека Киев „дефинитивно“ нема да биде пречка за мирот и дека ќе направи сè што е потребно за да се осигури дека новата рунда разговори ќе донесе резултати, истакнувајќи дека „Вашингтон гледа дека проблемот е во Москва“.

Од друга страна, унгарскиот премиер Виктор Орбан ја предупреди Украина дека може да го прекине снабдувањето со електрична енергија ако Киев не го продолжи транзитот на руска нафта преку гасоводот „Дружба“. Словачкиот премиер Роберт Фицо, исто така, изјави дека ќе побара од домашните производители да го прекинат снабдувањето со електрична енергија ако Киев не го продолжи транзитот на нафта во Словачка до понеделник. Во меѓувреме, околу илјада луѓе учествуваа на марш организиран во Париз за да ги осудат бомбардирањата и да изразат солидарност со Украинците, во пресрет на четвртата годишнина од рускиот напад врз земјата.