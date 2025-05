Зеленски: Молчењето на Америка само го охрабрува Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски издаде соопштение на социјалните мрежи по рускиот напад со беспилотни летала и ракети во текот на ноќта, велејќи дека „молчењето на Америка и молчењето на другите во светот само го охрабри Путин“.Зеленски започна со заблагодарување на спасувачките екипи кои работеа во 30 украински градови и села по нападот, кој е еден од најголемите од почетокот на војната.Тој рече дека целите биле Киев и уште 11 други региони и нагласи дека меѓу жртвите има и деца, пренесува Телеграф.„Секој таков терористички напад од страна на Русија е доволна причина за нови санкции против Русија“, рече тој, повторувајќи ги своите коментари по претходниот напад во текот на ноќта.„Сега е важна одлучноста – одлучноста на Соединетите Американски Држави, одлучноста на европските земји и на сите оние во светот кои сакаат мир“, напиша тој. Today, rescuers have been working in more than 30 Ukrainian cities and villages following Russia’s massive strike. Wherever necessary, work continues – our emergency services are on the ground, providing assistance and supporting people. Thank you. Nearly 300 attack drones were… pic.twitter.com/Mxx1a34kS2— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2025



