Зеленски му се закани на Орбан: „Ќе им ја дадеме на вооружените сили адресата на лицето кое ја блокира помошта на ЕУ за Украина“

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека „ќе им ја даде на украинските вооружени сили адресата на лицето кое ја блокира европската помош за неговата земја“.

Така, Зеленски индиректно му ја претстави најтешката закана на Виктор Орбан, премиерот на Унгарија.

Украина се надева дека едно лице во Eвропската Унија нема да го блокира доделувањето на 90 милијарди евра од кредитите за репарација од ЕУ, во спротивно бројот на лицето ќе им биде доставен на вооружените сили на Украина. Нека се јават и нека комуницираат на својот јазик, рече украинскиот претседател.

Европската Унија нема да блокира 90 милијарди, или првата транша од 90 милијарди, и дека украинските војници ќе имаат оружје. Во спротивно, ќе им ја дадеме адресата на тоа лице на нашите вооружени сили, нека нашите луѓе ја повикуваат и ќе комуницираат со неа на нивниот јазик“, рече Зеленски за време на брифингот по резултатите од состанокот во четврток.

Zelenskyy: Ukrainian military should call "a certain person" blocking €90bn EU loan for Ukrainehttps://t.co/xQIElljxm0— Європейська правда / European Pravda (@EuropeanPravda) March 5, 2026

Претседателот на Украина, исто така, истакна дека на неговата земја ѝ се потребни околу 1,5 месеци за технички да може да започне со поправки на нафтоводот „Дружба“, но не е сигурен дека „тоа е доволно за ова лице“.

Според Зеленски, Украина очекува состанок на Европскиот совет на 19 март и ќе „смета на позитивна одлука“ во врска со 90-те милијарди евра.

Како што беше објавено, унгарскиот премиер Виктор Орбан претходно изјави дека неговата земја ќе го блокира усвојувањето на новиот пакет санкции на Европската унија против Русија и распределбата на 90 милијарди евра заеми од ЕУ за репарации сè додека не се затвори нафтоводот „Дружба“ , оштетен за време на руското гранатирање на 27 јануари.

Поради ставот на Унгарија, Унијата не беше во можност да го усвои ниту 20-тиот пакет санкции против Русија, кој беше подготвен по повод четвртата годишнина од војната. Унгарското противење на помошта за Украина се случи во пресрет на парламентарните избори во таа земја, закажани за 12 април.

