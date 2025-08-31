Зеленски наведе пет места каде што би можел да се сретне со Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Се вели дека американскиот претседател се прашувал дали средбата меѓу Украина и Русија сепак ќе се одржи.Но, неговиот украински колега Володимир Зеленски штотуку именуваше пет места каде што, според него, би можеле да се одржат разговори, пишува Skynews .По самитот во Вашингтон, Украина и нејзините сојузници се обидоа да продолжат со таков состанок, но Москва се спротивстави.Среде многу шпекулации за тоа каде би можела да се одржи средбата, со оглед на тоа што над главата на Владимир Путин висеше потерница, Зеленски во своето дневно обраќање именуваше пет можни локации.Тие се: Турција, Обединетите Арапски Емирати, Саудиска Арабија, Катар и Швајцарија.Украинскиот лидер, исто така, рече дека неговиот врвен советник Андриј Јермак е во САД, каде што се сретнал со специјалниот претставник Стив Виткоф, а самиот Зеленски ќе се упати кон Европа на други состаноци во текот на неделата.

