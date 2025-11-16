Зеленски наоѓа решение за гасот, Грција станува клучен енергетски центар за Киев

Денес во Грција, украинскиот претседател Володимир Зеленски потпиша меморандум со грчкиот премиер Киријакос Мицотакис за воспоставување терминал за течен природен гас преку кој Украина ќе се снабдува со гас, со што ќе се избегне најавената енергетска криза.
Експертите проценуваат дека грчката рута е изводлива, но ќе бара значителни инвестиции. Во овој поглед, Украина и Грција потпишаа меморандум за намери за соработка во снабдувањето со американски течен природен гас (LNG).
Церемонијата се одржа во Атина. Двете страни очекуваат дека ова партнерство значително ќе придонесе за регионалната и европската енергетска безбедност.
From the very first days of Russia’s full-scale invasion, Greece has been helping us, working together with Europe and with other partners so that we can reach the conditions under which peace becomes possible. And we truly value your support and your commitment. Today we have an… pic.twitter.com/tN83Mjnamh— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025
Според украинскиот претседател Володимир Зеленски, веќе е постигнат договор за финансирање на набавката на течен природен гас (ЛНГ) во вкупен износ од речиси 2 милијарди евра.
„Повеќето електрани во Украина, нашите постројки за производство на гас и нашите термоелектрани станаа цел на ракети и беспилотни летала. Нашите договори со Грција денес се важен дел од големиот енергетски пакет што го подготвивме за зимата за да обезбедиме испорака на гас до Украина. Испораките ќе започнат веќе во јануари“, рече Зеленски.
Во самата Украина, се очекува претстојната зима да биде најсурова од почетокот на војната. Според „Њујорк тајмс“, „Нафтогас“, најголемиот производител на гас во земјата, веќе изгубил приближно 60 проценти од својот капацитет, предизвикувајќи значителен недостиг на ресурси во некои градови.
