Зеленски: На денот на разговорите, Русите убиваат

Украинскиот претседател Володимир Зеленски вели дека Русија продолжува да ја напаѓа Украина пред самитот во Алјаска меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин, но нејзиниот обид да „покаже сила“ со нов напад на исток не успеа.

„На денот на преговорите, тие исто така убиваа луѓе. И тоа многу кажува“, напиша Зеленски.

Пред почетокот на самитот, Зеленски објави дека во исто време пристигнуваат извештаи за, како што изјави, „намерни руски напади“ врз регионите Суми, Дњепропетровск, Запорожје, Херсон и Донецк.