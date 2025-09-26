Зеленски на таен состанок побарал од Трамп ракети „Томахавк“

Британскиот весник „Телеграф“ објави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски, на состанок зад затворени врати, побарал од американскиот претседател Доналд Трамп, САД да и испорача на Украина ракети „Томахавк“.

Зеленски навел дека со ракетите „Томахавк“ може да се присили рускиот претседател Владимир Путин на мировни преговори.

Зеленски, во интервју по средбата со Трамп, изјави дека американскиот претседател е „подготвен да го разгледа неговиот апел за крстосувачки ракети со долг дострел“.

Ракетата „Томахавк“ има дострел до 2.400 километри и боева глава од 450 килограми. Поранешниот американски претседател Џо Бајден одби да и испорача на Украина ракети „Томахавк“.