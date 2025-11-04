Зеленски негира постоење на каков било договорен „мировен план од 12 точки“

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека не постои договорен мировен план меѓу Украина и нејзините сојузници, инсистирајќи дека, како претседател, не видел таков документ и дека секоја понатамошна работа за мировно решение мора да ги вклучи САД.

„Важно е тука дали јас, како претседател на Украина, го видов овој план. Не сум го видел. Мислам дека ова одговара на сите прашања. Постојат различни европски идеи и предлози за мирно решение“, рече тој.

Зеленски, исто така, изрази изненадување од извештаите што сугерираат дека Русија учествува во преговорите според овој наводен план, објави Телеграф.

„Чудно е да се слушне дека Русија е на преговарачката маса, бидејќи досега ниту еден европски лидер или американски претседател не успеа да ја натера Русија да седне на разговори“, рече тој.

Зеленски, исто така, истакна дека секоја понатамошна работа за мировно решение мора да ги вклучи Соединетите Држави, бидејќи преминот во дипломатска фаза во моментов не е можен без нивната политичка и воена поддршка.

Тој додаде дека консултациите меѓу советниците се во тек и се водат разни дискусии, но сè уште нема јасен или договорен план.

На 21 октомври, „Блумберг“, повикувајќи се на информирани извори, објави дека европските земји работат со Украина на предлог од 12 точки насочен кон прекин на војната на Русија по сегашните фронтовски линии.

