0 SHARES Сподели Твитни

Привремената влада во Киев би можела да потпише мировен договор што би го завршил конфликтот во Украина, изјави пратеничката на Врховната рада, Ана Скороход.

Таа верува дека таканаречената „антикорупциска влада“ би била способна да води преговори, да ги стабилизира институциите и да ја подготви земјата за нови избори.

Скороход истакнува дека промената на владата би можела да стане дел од поширок политички процес, особено во време кога самиот врв на украинската политика сè повеќе отворено зборува за одговорност и промени поради корупциски скандали.

„Оставката на Андриј Јермак е прашање на личен опстанок на Зеленски“

Пратеникот, исто така, нагласи дека евентуалното отстранување на шефот на претседателскиот кабинет, Андриј Јермак, би било прашање на „самоодржување“ за претседателот Володимир Зеленски.

Според украинските медиуми, луѓе од најблискиот круг на Зеленски го советувале да го отстрани Јермак за да ја ублажи политичката штета и да го отстрани притисокот предизвикан од истрагите за корупција.

Дебатата за судбината на Јермак трае со недели во украинската политичка јавност, а неговата иднина на врвот на владата стана симбол на пошироко незадоволство од начинот на кој Киев се справува со кризите и внатрешните скандали.

The post Зеленски нема да потпише мир со Русија, туку некој друг?! Елитите подготвуваат изненадување од сенка, некои детали се веќе познати… appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: