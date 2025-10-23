Зеленски: Нема да правиме отстапки за територијата

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека неговата земја е подготвена да поддржи прекин на огнот, но нема да прави отстапки по територијалното прашање.Зеленски, кој е во Брисел за да присуствува на Самитот на лидерите на Европската унија (ЕУ), даде изјави за медиумите со претседателот на Европскиот совет, Антонио Коста, пред самитот.Истакнувајќи дека го поздравуваат 19-тиот пакет санкции на ЕУ усвоени против Русија, Зеленски рече дека ова е од големо значење бидејќи, според него, Русија нема намера да ја заврши војната.Зеленски ја нагласи потребата од зголемување на притисокот врз Русија и затоа ѝ се заблагодари на ЕУ за нејзината поддршка.„Прекин на огнот е сè уште можен и мојата земја е подготвена да го поддржи. Прекинот на огнот мора да биде фер и одржлив. Нема да правиме територијални отстапки“, рече Зеленски.Во врска со прашањето за обезбедување ракети со долг дострел од САД, како што е „Томахавк“, Зеленски изјави дека тоа ќе биде одлука на Америка.Меѓу другото, украинскиот претседател ја истакна важноста на енергетските санкции на САД против Русија и изјави дека верува оти, како и овие санкции, ќе бидат можни идните испораки на ракетите „Томахавк“.

