Зеленски: Никој не ги принудува нашите војници да умираат за урнатини

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги замоли своите сојузници од Европската Унија да ги надминат своите поделби околу користењето на замрзнатите руски средства, велејќи дека обезбедувањето ново финансирање е клучно за економијата на Украина, разурната од војна.

„Се надевам дека ќе ја добиеме оваа одлука. Во спротивно, ќе мора да најдеме алтернатива, тоа е прашање на нашиот опстанок. Затоа ни е толку потребна. И сметам на нашите партнери“, изјави Зеленски за Блумберг.



Безусловната западна поддршка за Киев е поткопана

Европската Унија ја одложи до декември одлуката за предлогот за користење на замрзнатите руски средства за „кредит за репарација“ од 140 милијарди евра за Украина. Русија, во меѓувреме, бавно напредува на бојното поле и ја напаѓа енергетската инфраструктура на Украина за да ја поткопа нејзината економија додека се приближуваат зимските месеци.

Руската инвазија е во својата четврта година, додека украинската влада се бори со разорена економија и исцрпени војници во најлошиот конфликт во Европа од Втората светска војна. Покрај тоа, безусловната западна поддршка за Киев еродираше по враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа, анализираат медиумите.

Со прекинувањето на финансирањето од САД, европските влади ветија дека ќе ја зголемат помошта за да се одбранат од новата закана од Кремљ.

„Русија мора да плати за оваа војна. Парите од замрзнатите средства ќе ѝ помогнат на Украина да купи повеќе воздушна одбрана од САД и Европа и да го финансира производството на беспилотни летала за напади врз руски цели. Немаме дополнителни пари. Ова е начинот и ова е фер“, тврди Зеленски.

Тој посочи дека Трамп би можел да испрати „добар сигнал“ до европските лидери со тоа што ќе почне да користи милијарди руски средства замрзнати во САД. „Трамп има повеќе од пет милијарди долари руски средства, можеби ќе одлучи да ги потроши тие пари. Тоа ќе помогне“, истакна Зеленски.

„Минатата американска акција, како што се енергетските санкции, исто така ги охрабри европските партнери да донесат некои силни одлуки“, додаде тој. Тој откри дека Украина започнала да произведува беспилотни летала пресретнувачи заедно со САД.

Украинскиот лидер верува дека рускиот претседател Владимир Путин води намерна кампања за заплашување на Европа со неодамнешните упади на беспилотни летала и борбени авиони во воздушниот простор на НАТО. „Успеа да ги направи лидерите помалку спремни да испратат системи за воздушна одбрана во Украина. Мислам дека ги исплаши, тоа беше неговата цел и ја постигна. Без сомнение, тоа беше психолошко заплашување“, забележа тој.

„Не можеме да ја напуштиме источна Украина“

Тој призна дека Украина се соочува со „многу тешка“ ситуација во градот Покровск во регионот Донецк, каде што руските сили се обидуваат да ја преземат контролата по месеци интензивни борби. Зеленски инсистира дека секоја одлука за повлекување на силите е прашање на воените команданти на терен.

„Никој не ги принудува да умрат заради урнатини. Ќе ги поддржам нашите војници, особено командантите што се таму. Најважно за нас се нашите војници“, нагласи тој. Тој е убеден дека Русија бара победа во Покровск за да се обиде да го убеди Трамп дека Украина треба да се повлече од целиот Донбас, кој се состои од регионите Донецк и Луганск, за да се стави крај на војната.

„Не можеме да ја напуштиме источна Украина. Никој нема да го разбере тоа, луѓето нема да го разберат тоа. А главната работа е дека никој нема да ви гарантира дека ако го освојат овој или оној град, нема да одат понатаму. Нема фактор на одвраќање“, рече тој