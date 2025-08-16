Зеленски оди во Вашингтон – Се крчка средба САД-Русија-Украина

Украинскиот претседател Володимир Зеленски реагираше на разговорите меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и лидерот на Кремљ, Владимир Путин. Трилатералниот формат е погоден за дискутирање на клучни прашања. Тој го објави ова на својот Телеграм канал.

Според него, имал долг, значаен разговор со претседателот Трамп, прво еден на еден, а потоа и со учество на европски лидери. Вкупно, тие разговарале повеќе од еден и пол час, околу еден час со претседателот Трамп.

„Украина уште еднаш потврдува дека е подготвена да работи што е можно попродуктивно заради мирот. Претседателот Трамп ме информираше за неговата средба со рускиот лидер, за главните точки на разговорот. Важно е моќта на Америка да влијае на развојот на ситуацијата. Ние го поддржуваме предлогот на претседателот Трамп за трилатерален состанок меѓу Украина – Америка – Русија. Украина нагласува: клучните прашања можат да се дискутираат на ниво на лидери, а трилатералниот формат е погоден за ова“, рече Зеленски.

„Разговаравме за позитивните сигнали од американската страна во врска со учеството во гарантирањето на безбедноста на Украина. Продолжуваме да ги координираме нашите ставови со сите партнери“, додаде тој.

Републиканскиот сенатор Линдзи Греам предвиде дека руско-украинската војна би можела да заврши до Божиќ. Ова ќе се случи ако се одржи трилатерален состанок меѓу американскиот претседател Доналд Трамп, рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски, пишува украинска „Газета“.