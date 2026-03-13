Зеленски: Олеснувањето на санкциите за руската нафта не помага за мирот

Володимир Зеленски, претседателот на Украина, упати критика до администрацијата во Вашингтон по одлуката на САД санкциите поврзани со извозот на руска нафта бидат олеснети. Според него, ваквиот потег е контрапродуктивен и испраќа погрешен сигнал до Кремљ во моменти кога војната влегува во критична фаза.

Зеленски смета дека секое економско попуштање кон Русија само го продолжува конфликтот и му овозможува на претседателот Путин дополнителни ресурси за воените операции.

Украинскиот лидер нагласи дека санкциите треба да се заоструваат.

„Одлуката на Америка да ги олесни санкциите за руската нафта не помага баш за мир во Украина. Напротив, тоа само му дава на агресорот повеќе средства да го продолжи уништувањето на нашите градови“, порача Зеленски.

Оваа реакција доаѓа по сигналите од новата американска администрација дека стабилизирањето на глобалниот енергетски пазар и намалувањето на цените на горивата се приоритети кои можат да доведат до одредени компромиси со Москва.

Додека Вашингтон тврди дека овие чекори се неопходни за да се спречи глобална економска рецесија, Киев на ова гледа како на директно поткопување на меѓународниот притисок врз Русија. Разликата во ставовите меѓу двата клучни сојузници станува сè повидлива, оставајќи простор за прашања околу идната воена и финансиска поддршка за Украина.