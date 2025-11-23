Зеленски оптимист за состаноците во Женева: Треба да го запреме крвопролевањето

Дипломатски тимови на Украина, САД и европските партнери одржуваат состанок во Швајцарија за чекорите за завршување на војната. Ова го објави претседателот Володимир Зеленски.

Според шефот на државата, работата на делегациите продолжува во Швајцарија, дискутирајќи за можни механизми за запирање на непријателствата и гаранции за спречување на повторно разгорување на војната. Зеленски нагласи дека сегашното интензивирање на дипломатијата е важно и дава можност за конструктивен дијалог.

„Добро е што дипломатијата е интензивирана и што разговорот може да биде конструктивен. Украинските и американските тимови, тимовите на нашите европски партнери се во близок контакт и се надевам дека ќе има резултат“, истакна тој. Претседателот нагласи дека клучна задача е да се запре крвопролевањето и да се создадат одржливи гаранции за мир.

„Треба да го запреме крвопролевањето и да гарантираме дека војната нема повторно да се разгори. Ги чекам резултатите од денешните разговори, очекувам дека сите учесници ќе бидат конструктивни. Ни треба позитивен резултат за сите нас“, додаде Зеленски. Резултатите од преговорите, според него, се очекуваат денес. На 23 ноември, во Женева ќе се одржи состанок на претставници на Украина, САД и таканаречената Евротројка.

Според информациите, во Швајцарија ќе одат за да разговараат за мировниот план од САД: американскиот секретар на армијата Ден Дрискол и неговиот тим, како и специјалниот претставник на американскиот лидер Стив Виткоф, кој всушност го разви документот со претставникот на Руската Федерација Кирил Дмитриев.

Исто така, познато е дека на состанокот во Женева треба да присуствува и американскиот државен секретар Марко Рубио. Како што е познато, на состанокот во Женева, страните треба да се договорат за формулацијата на американскиот мировен план пред состанокот на лидерите Володимир Зеленски и Доналд Трамп.