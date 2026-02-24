Зеленски откри дали ќе се кандидира за втор претседателски мандат: Еве од што зависи!

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека е подготвен да одржи избори во Украина доколку има безбедносни услови и дека ќе се кандидира доколку изборите се одржат во воено време, но сè уште не одлучил дали ќе го стори тоа во мирно време . Зеленски го откри ова во интервју за Германското здружение за јавни радиодифузни услуги (АРД), пренесува УНИАН.

Тој исто така истакна дека во моментов парламентот и општеството не ја поддржуваат идејата за одржување избори, но дека тоа мислење може да се промени во случај на прекин на огнот.

„Парламентот не го сака тоа, луѓето не го сакаат тоа, но ако ни дадат два месеци примирје, ќе почнеме“, рече Зеленски.

Според неговите зборови, Американците сè уште не можат да се договорат со Русите за примирје.

Претседателот на Украина нагласи дека изборите се прашање на украинскиот народ и дека Американците или Русите воопшто не треба да се мешаат во тоа. Тој додаде дека е чудна ситуација кога прво Русите, а потоа Американците, го поставуваат прашањето за избори во Украина.

На прашањето дали повторно ќе се кандидира, Зеленски одговори дека тоа зависи од условите во кои ќе се одржат изборите.

„Ако Украина е во воена состојба, тоа е една ситуација. Тогаш да. Но, ако има мир, не знам. Не е „да“, но не е ниту „не “, рече тој.

Зеленски додаде дека се кандидирал за еден претседателски мандат и дека сè уште е во рамките на неговиот мандат, кој се продолжува против негова волја.

Како што објави УНИАН, Зеленски во февруари изјави дека Украина теоретски може да одржи избори ако може да се воспостави режим на прекин на огнот во траење од два месеци.

Според него, партнерите треба да одговорат дали сакаат вистински избори или само сакаат да го заменат. Во исто време, тој додаде дека Русите едноставно сакаат да го заменат.

Зеленски нагласи дека доколку има двомесечно примирје за одржување избори, тој ќе направи сè за да разговара со парламентот и да го охрабри спроведувањето избори за време на војната. Сепак, тој истакна дека двомесечното примирје не е крај на војната.

