Зеленски: Подготвени сме за преговори

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес изјави дека Киев е подготвен за трилатерална дипломатска средба со САД и Русија за постигнување мирно решение штом безбедносната ситуација тоа го дозволи.

Според него, поради ситуацијата околу Иран, во моментов нема потребни сигнали за трилатерален состанок.

„Но, штом безбедносната ситуација и општиот политички контекст ни дозволат да продолжиме токму со оваа трилатерална дипломатска работа, тоа ќе биде завршено. Украина е подготвена за ова“, нагласи Зеленски во видео обраќање.

Тој изјави дека разговарал со секретарот на Советот за национална безбедност и одбрана на Украина, Рустем Умеров, за комуникација со американската страна, пренесува Укринформ.

„Денес разговарав со Рустем Умеров во врска со неговата комуникација со американската страна. Продолжуваме да комуницираме со Америка на дневна основа“, рече Зеленски.

Тој им се заблагодари на разузнавачките служби и другите служби за „преземањето чекори за олеснување на понатамошните размени на затвореници“.

„Работиме на враќање на сите наши луѓе дома од руско заробеништво. Се надеваме на добри вести“, рече украинскиот претседател.

Зеленски во саботата изјави дека Украина продолжува да се подготвува за трилатералниот состанок и дека се дефинирани ажурирани директиви за преговарачкиот тим, објави Укринформ.