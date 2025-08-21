Зеленски: Подготвени сме за средба со Путин, но таа не смее да се одржи во Москва

Украинскиот претседател Володимир Зеленски повтори дека Украина е подготвена за билатерална средба со рускиот претседател Владимир Путин, но дека таа не може да се одржи во Москва.

„Веднаш одговорив на билатералната средба. Подготвени сме. Но, што ако „Русите“ не се подготвени? Европејците го покренаа ова прашање.

„Ако Русите не се подготвени, тогаш би сакале да видиме силна реакција од Соединетите Држави на ова“, рече Зеленски на прес-конференција, објави Униан.

Тој додаде дека подготовките за средбата од руска страна ќе бидат координирани од американски претставници, вклучувајќи го државниот секретар Марко Рубио, специјалниот пратеник Стив Виткоф и потпретседателот Џ.Д. Венс.

Украина очекува да дефинира безбедносни гаранции во рок од седум до десет дена, а по успешната билатерална средба, планирана е трилатерална средба со претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп.

Трамп потврди дека се во тек подготовки за средбата меѓу Зеленски и Путин и истакна дека директниот дијалог меѓу лидерите е клучен чекор.

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Русија не ги исклучува билатералните или трилатералните преговори, но дека тие мора да бидат „внимателно подготвени“.