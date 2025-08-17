Зеленски: Подготвен сум да разговараме за територии само на трилатерален состанок

Володимир Зеленски рече дека е подготвен да разговара за територијалното прашање само на трилатерален состанок со рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претседател Доналд Трамп.

„Територијалното прашање е толку важно што треба да го дискутираат само лидерите на Украина и Русија за време на трилатерален состанок на Украина, САД и Русија“, рече Зеленски на заедничкиот брифинг со претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен. Тој повтори дека уставот на Украина не дозволува територијални отстапки. Зеленски, исто така, ја изрази својата желба една од можните безбедносни гаранции за Украина да биде нејзиното членство во ЕУ.

„Ни треба безбедноста за да функционира во пракса, како Член 5 од НАТО. И го гледаме членството во Европската Унија како дел од гаранциите“, додаде шефот на украинскиот режим. Зеленски, пред состанокот Трамп-Путин во Алјаска, изјави дека нема да прави територијални отстапки, повикувајќи се на украинскиот устав. Подоцна им изјави на украинските медиуми дека вооружените сили на Украина нема да се повлечат од делот од Донбас што го контролираат сами.