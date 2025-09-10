Зеленски: Постојат неколку причини за дрското однесување на Русија

Володимир Зеленски повика на воспоставување европски штит за воздушна одбрана по руската инвазија со беспилотни летала во Полска.

Тој, исто така, рече дека сојузниците треба значително да го зголемат заедничкото финансирање за производство на беспилотни летала-пресретнувачи.

Украинскиот претседател истакна дека во разговорите со полскиот премиер Доналд Туск, британскиот премиер Кир Стармер, италијанскиот премиер Џорџо Мелони и генералниот секретар на НАТО Марк Руте, ѝ понудил на Полска помош, обука и експертиза за соборување на руски беспилотни летала. „Постојат неколку причини за дрското однесување на Русија и тие се сосема очигледни за сите“, рече Зеленски.

„Мораме да работиме на заеднички систем за воздушна одбрана и да создадеме ефикасен воздушен штит над Европа. Украина го предлага ова долго време и имаме конкретни решенија.“

Тој додаде: „Сите добро разбираме дека ова е сосема ново ниво на ескалација од страна на Русија. Мора да следи соодветен одговор.“