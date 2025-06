Зеленски потврдува: Историскиот напад врз Русија е директен одговор на Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Најголемиот украински напад врз руската стратешка авијација од почетокот на војната, познат под кодното име Операција „Пајажина“, беше директен одговор на изјавите на американскиот претседател Доналд Трамп и тезите што тој ги шири во јавниот простор на Америка. Ова вчера го разјасни украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој за првпат експлицитно го поврза нападот со политичката реторика во Вашингтон.Комплексна операција подготвувана со месециНападот врз руските воени бази се случи во недела, а Украина сè уште собира податоци за последиците. Безбедносната служба на Украина (СБУ), која го осмисли и изврши нападот, вчера објави дополнителни снимки на кои се прикажани детали од сложената операција, од лансирања на беспилотни летала до директни напади врз руски стратешки авиони.

The SBU has released new footage from the special operation “Spiderweb,” which reportedly resulted in the destruction of 41 Russian strategic military aircraft. https://t.co/6HIAPoCkda pic.twitter.com/GxI2MoxquH— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2025

Сателитските снимки покажуваат уништени авиони на пистите на базите Белаја, Олења, Ѓагилево и Иваново. СБУ објави дека вкупно 41 авион биле погодени, а претседателот Зеленски ја повтори таа бројка, додавајќи дека „половина не може да се поправи“ и дека на другите „ќе им требаат години“ за да се вратат во оперативна состојба.Нападот е извршен со употреба на 117 дронови кои биле лансирани од скриени контејнери на камиони на руска територија. Снимките објавени од SBU покажуваат како дроновите прецизно ги погодуваат крилата на авионот, поточно насочувајќи се кон резервоарите за гориво. Во неколку случаи, биле регистрирани силни експлозии, што укажува дека авионите биле наполнети со гориво и вооружени со крстосувачки ракети.Авиони А-50 – непроценливи загуби за РусијаОсобено се одбележаа нападите врз два авиони А-50, советски авиони за рано предупредување и контрола способни да детектираат цели на растојание од повеќе од 600 километри. Русија имаше девет пред 2022 година, а украинските аналитичари проценуваат дека по нападот во неделата, би можела да има само четири.Иако снимката не го потврдува целосното уништување на овие авиони, таа сугерира дека биле погодени клучни делови од нив, вклучувајќи ги и радарските куполи на горниот дел од трупот. Воениот аналитичар Серхиј Кузан предупредува дека реставрацијата на ваквите авиони во моментов е „многу малку веројатна“ поради уништените мотори и неможноста да се заменат деловите што биле увезени пред санкциите.Што точно рече Зеленски за штрајковите?Во вчерашните изјави, Зеленски директно го поврза нападот со перцепцијата за војната во американската политика. „Спроведувањето на нашите операции ни помага да ја промениме реториката за војната во Соединетите Држави“, рече тој, додавајќи: „Таа реторика веќе се менува од велејќи „Украинците ја губат војната“ во велејќи „ние немаме карти“.“

Zelensky: Ukrainian operations inside Russia help change the narrative in the U.S. – talks that Ukraine is losing the war and has no cards.Political mood in Washington has clearly shifted. 1/ pic.twitter.com/H9ZMZOI6uL— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 4, 2025

Ова е отворена реакција на состанокот во февруари во Овалната соба каде што Трамп и Зеленски имаа жестока расправија. Трамп му рече на украинскиот претседател дека „нема карти“ и го обвини дека „се коцка со Третата светска војна“. По состанокот, Трамп објави дека „Зеленски може да се врати кога ќе биде подготвен за мир“.Трамп вчера: Путин ќе одговори на украинските напади Синоќа, по разговорот со рускиот претседател Владимир Путин, Доналд Трамп објави нова порака на својот профил на социјалните мрежи Truth Social. „Беше добар разговор, но не разговор што ќе доведе до моментален мир“, напиша тој. „Претседателот Путин многу јасно рече дека ќе мора да одговори на неодамнешниот напад врз аеродромите“.Кремљ сè уште официјално не ги коментираше загубите (освен што најави одговор), а руските медиуми и воените канали претежно молчат или се обидуваат да ја минимизираат штетата. Ова ѝ овозможи на Украина да го предводи информативниот наратив, дополнително зацврстувајќи ја сликата за Украина како воена сила способна да нанесе тежок и прецизен удар илјадници километри од фронтовската линија.„Пресвртна точка во војната“Украинските воени аналитичари се согласуваат дека ова е операција од исклучително значење. „Ова може да се смета за една од најбрилијантните операции во нашата историја“, рече Роман Похорли од украинската група ДипСтејт блиска до Министерството за одбрана, додавајќи: „Покажавме дека можеме да бидеме силни, креативни и дека можеме да го уништиме непријателот без разлика колку далеку е“.Експертот за воздухопловство Анатолиј Храпчински ја опишува операцијата како „пресвртница во војната“, нагласувајќи дека Русија добила сериозен удар не само во воена смисла, туку и во однос на угледот и внатрешната безбедност.„Украина му покажа на целиот свет дека Русија е всушност слаба и не може да се одбрани одвнатре“, рече тој.



Пронајдете не на следниве мрежи: