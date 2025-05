Зеленски пристигна во Анкара на разговори со Ердоган: Мора да очекуваме фер решение

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски пристигна во турската престолнина Анкара на серија важни разговори со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.Оваа посета доаѓа во деликатен момент за меѓународната ситуација, бидејќи делегации од Русија и Украина се поканети да се сретнат во Истанбул на нова рунда преговори чија главна цел е да се постигне договор за ставање крај на тригодишната војна што избувна по руската инвазија на Украина.„Мислам дека треба да очекуваме фер решение од средбата со претседателот Ердоган. Ќе одлучам за понатамошните чекори по средбата“, рече Зеленски, додавајќи дека неговата страна „се обидела да биде конструктивна“.Војната, која предизвика илјадници жртви и доведе до тешка хуманитарна криза, започна во февруари 2022 година, кога Русија започна целосна инвазија на Украина.Ukrainian President Volodymr Zelenskyy arrives in Ankara to meet Turkish President Recep Tayyip Erdogan pic.twitter.com/Y8P7YXmRSm— TRT World (@trtworld) May 15, 2025Овој конфликт имаше длабоки последици за двете земји и за безбедноста на Европа и светот воопшто, предизвикувајќи длабоки поделби и меѓународни тензии.Според извештаите на „Скај њуз“, не се очекува рускиот претседател Владимир Путин да присуствува на денешниот состанок во Истанбул.И покрај ова, тој во текот на викендот предложи да се одржат директни разговори меѓу Русија и Украина, можност што Зеленски ја прифати, барајќи средба „директно“ со Путин за директно да разговараат како да се запре војната и да се постигне мировен договор.Овој обид на украинскиот лидер да ги ангажира Турција и претседателот Ердоган, кој одигра важна улога како посредник во меѓународните преговори, ја одразува желбата на Украина да побара поддршка за договор што би помогнал во решавањето на конфликтот и враќањето на мирот во регионот.



