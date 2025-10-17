Зеленски пристигна во Белата куќа: Предлага договор „дрон за Томахавк“

Украинскиот претседател Володимир Зеленски започна состанок со американскиот претседател Доналд Трамп во Вашингтон за да побара поголема воена поддршка, вклучително и ракети „Томахавк“ со долг дострел.

„Очекуваме дека моментумот во сузбивањето на теророт и војната, што е постигнат на Блискиот Исток, ќе помогне да се стави крај на руската војна против Украина. Путин сигурно не е похрабар од Хамас или кој било друг терорист. Јазикот на сила и правда неизбежно ќе работи и против Русија. Веќе можеме да видиме дека Москва брза да го обнови дијалогот штом ќе слушне за ракетите „Томахавк“. Затоа секој противвоздушен систем е важен за Украина – спасува животи. Секоја одлука што може да нè зајакне го приближува крајот на војната“, рече украинскиот претседател во пресрет на состанокот, објавува CNN.

Средбата доаѓа по двочасовниот разговор меѓу Трамп и Владимир Путин вчера, во кој Москва рече дека ги предупредила САД да не ја снабдуваат Украина со ракети „Томахавк“ – нешто за кое Зеленски претходно се залагаше. По разговорот, Трамп и Путин најавија нова средба, во Будимпешта, која треба да се одржи во следните две недели.