Зеленски пристигна во Франција на самитот на Коалицијата на волјата

Украинскиот претседател Володимир Зеленски пристигна во Париз на средба со неговиот француски колега Емануел Макрон и за учество на самитот на Коалицијата на волјата.„Денес ќе имаме билатерален состанок, состанок меѓу нашите тимови. Утре ќе го имаме [самитот] на Коалицијата на волјата, чиј резултат – не знам на кој ден ќе биде финализиран – ќе бидат безбедносни гаранции за Украина“, беше кажано од Париз.Макрон рече дека се очекува самитот на Коалицијата на волјата да ги формализира договорите постигнати кога началниците на генералштабовите ќе се состанат во Вашингтон.„Ние Европејците сме подготвени да понудиме гаранции на Украина на денот кога ќе биде потпишан мирот“, додаде францускиот претседател.Европските лидери кои денес присуствуваат на состанокот на Коалицијата на волјата во Париз, со кој ќе претседаваат Франција и Обединетото Кралство, ќе остварат телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп откако ќе ги завршат своите дискусии.Литванскиот претседател Гитанас Науседа побара од Коалицијата да започне со конкретно планирање за евентуално распоредување на мировници во Украина.Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека наскоро очекува јасни одговори за безбедносните гаранции што Европа може да му ги понуди на Киев

