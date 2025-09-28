Зеленски: Путин подготвува напад врз друга европска земја, тој нема да чека

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски предупреди дека Владимир Путин ќе ја прошири војната надвор од Украина со напад на друга европска земја. Тој го обвини Кремљ за неодамнешните упади со беспилотни летала, за кои вели дека се обид да се тестира одбраната на НАТО.„Путин нема да чека“Зборувајќи во Киев по средбата со американскиот претседател Доналд Трамп на Генералното собрание на ОН во Њујорк, Зеленски рече дека Русија се подготвува за поголем конфликт. „Путин нема да чека да ја заврши својата војна во Украина. Тој ќе отвори друг правец. Никој не знае каде. Тој го сака тоа“, рече тој.Зеленски рече дека Кремљ ја проверува способноста на Европа да го заштити своето небо и потсети на видувањата на беспилотни летала во Данска, Полска и Романија, како и нарушувањата на естонскиот воздушен простор од страна на руски борбени авиони. Дронови беа забележани над данска воена база во петокот вечерта, а над норвешка денес.„92 дронови полетаа кон Полска, ги соборивме повеќето“Според него, европските влади се борат да се справат со новата закана. Порано овој месец, Украина забележа 92 беспилотни летала што летаат кон Полска. Повеќето беа пресретнати, а 19 преминаа на полска територија, каде што Полјаците и сојузниците соборија четири.„Не ги споредувам нашите сили. Ние сме во војна, а тие [Полска] не се“, рече Зеленски. Тој додаде дека претставници на неколку неименувани земји ќе дојдат во Украина на „практична обука“ за тоа како да се одбијат руските воздушни напади. „Подготвени сме да го споделиме нашето искуство“, рече тој.Разговори со ТрампИзјавата на Зеленски уследи по она што тој го опиша како „многу добри“ разговори со Трамп на маргините на Генералното собрание на ОН. По состанокот, американскиот претседател рече дека верува оти Украина може да ја врати целата територија што ја изгуби од 2022 година со поддршка на Европа и НАТО.Трамп, исто така, рече дека руската економија е во големи проблеми и ја нарече нејзината војска „хартиен тигар“. На прашањето зошто тонот кон Украина станал потопол, Зеленски рече дека му ја дал на Трамп вистинската ситуација на бојното поле и покажал дека руските упади честопати се краткотрајни: „Тоа не е успех. Тоа е привремено присуство“.Довербата на Вашингтон и чувствителните прашањаСпоред него, американскиот претседател сега има поголема „доверба“ во Украина и сфатил дека Русија, како и сите други, се однесува кон него со „непочитување“. Зеленски одби да коментира за тврдењата дека побарал од Белата куќа американски крстосувачки ракети „Томахавк“ способни да ја погодат Москва, велејќи: „Тоа е чувствително прашање“.Во последните месеци, Киев изврши серија успешни напади врз руските рафинерии за нафта користејќи дронови со долг дострел произведени во земјата. Зеленски предупреди дека ако Кремљ повторно се обиде да ја уништи енергетската инфраструктура на Украина оваа зима, самиот руски главен град ќе доживее прекини во снабдувањето со електрична енергија.

