Зеленски: Путин ја започна Третата светска војна и мора да биде запрен

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Путин веќе ја започнал Третата светска војна и дека единствениот одговор бил интензивен воен и економски притисок за да го принудат да се повлече.

„Верувам дека Путин веќе го започна тоа. Прашањето е колку територија ќе може да заземе и како да го спречи тоа… Русија сака да наметне поинаков начин на живот на светот и да го промени животот што луѓето го избрале за себе“, изјави Зеленски за Би-Би-Си , според Телеграф.

Неговата изјава доаѓа во време кога американскиот претседател Доналд Трамп, во пресрет на најновите преговори за прекин на огнот во Женева, изјави дека „Украина подобро треба наскоро да седне на маса“.

Тој продолжува да врши поголем притисок врз Украина отколку врз Русија, проценува статијата на Би-Би-Си.

Западните дипломати од минатото лето посочуваат дека Трамп се согласува со Путин дека територијалните отстапки од Украина кон Русија се клучни за прекинот на огнот што го сака Трамп, идеално пред следното лето.

Многу аналитичари надвор од Белата куќа, исто така, проценуваат дека Украина не може да ја добие војната и, без да направи отстапки кон Москва, ќе ја изгуби.

Во врска со овие тврдења, Зеленски рече: „… Ќе изгубиме ли? Секако дека не, бидејќи се бориме за независноста на Украина“.

Зеленски често велеше дека Украина може да победи, но како би изгледала победата?

Секако, нагласува тој, победата значеше враќање на нормалниот живот за Украинците и крај на убиствата.

Но, поширокиот поглед на победата што тој го презентираше беше целосно за глобална закана за која вели дека доаѓа од Путин.

„Верувам дека запирањето на Путин денес и неговото спречување да ја нападне Украина е победа за целиот свет. Бидејќи Путин нема да застане кај Украина“, рече Зеленски, меѓу другото.

Изјавите на украинскиот лидер доаѓаат четири години откако рускиот претседател Владимир Путин објави на националната телевизија дека вооружените сили на земјата започнале целосна инвазија на Украина.

Војната, позната според официјалниот Кремљ како „специјална воена операција“ (СВО), сега трае подолго од учеството на Русија во Втората светска војна од 1941 до 1945 година.

Руските жртви во борба, потврдени од Би-Би-Си и независниот руски медиум МедиаЗона, сега надминаа 186.000 – речиси 13 пати повеќе од загубите на Црвената армија за време на целата војна во Авганистан во 1980-тите, која траеше една деценија и во која учествуваа војници од целиот Советски Сојуз.

The post Зеленски: Путин ја започна Третата светска војна и мора да биде запрен appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: