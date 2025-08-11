Зеленски: Путин ќе се обиде да го измами Трамп

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека рускиот претседател Владимир Путин ќе се обиде да го измами американскиот претседател Доналд Трамп за време на претстојниот состанок на лидерите на Русија и САД, што ќе се одржи во Аљаска овој петок.

„Ја разбираме намерата на Русите да ја измамат Америка, но тоа нема да го дозволиме. Многу ја ценам решеноста на претседателот Трамп да ја запре војната и да спасува животи. Секојдневно многу луѓе ги губат животите,“ рече Зеленски.

Тој додаде дека „единствениот вистински причинител на овие убиства е Путиновата желба да се бори и да манипулира со сите со кои дојде во контакт“.

„Ние во Украина добро ја познаваме Русија и затоа Украинците издржаа повеќе од три години војна во целосен интензитет,“ истакна Зеленски.

Долгоочекуваниот самит во Аљаска се одржува во време кога Трамп се обидува да го притисне Путин да го запре својот општ воен поход против Украина.

По разговорите меѓу Путин и специјалниот претставник на Трамп, Стив Виткоф, во Москва минатата недела, на маса се нашла територијална размена, според која Русија би ги задржала освоените региони, како и дел од територијата што сè уште не е целосно окупирана.

Зеленски го отфрли овој предлог и повика на строги санкции од САД против Русија. Европските сојузници на Украина инсистираат ставот на Киев да биде земен предвид во текот на преговорите во Аљаска.

Руски сили продолжуваат со напади долж линијата на фронтот и гранатираат цивилна инфраструктура. Во Запорожје, повеќе од 20 лица се повредени откако руската армија во саботата фрли неколку клизни бомби врз локална автобуска станица.