Зеленски разговараше со Трамп по телефон, на повидок е голем договор за продажба на украински дронови на САД

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес разговараше по телефон со претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, при што истакна дека е постигнат договор за продажба на украински беспилотни летала на американската армија.Зеленски нагласи дека денешниот разговор бил продуктивен и фокусиран на завршување на војната, додавајќи дека „убиствата мора да престанат што е можно поскоро“.„Секако, разговаравме за санкциите против Русија. Нивната економија продолжува да опаѓа и токму затоа Москва е толку чувствителна на оваа перспектива и на решителноста на претседателот Трамп“, рече Зеленски.

A productive conversation with President Trump, with the key focus of course being ending the war. We are grateful to @POTUS for all efforts toward a just and lasting peace. It is truly a must to stop the killing as soon as possible, and we fully support this. Many months could… pic.twitter.com/2doL7xsGkG— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2025

Особено значајно е што Зеленски изјави дека е подготвен нацрт-договор за продажба на украински беспилотни летала на САД. Ова би можело да биде идната рамка за одбранбена соработка меѓу Украина и САД.Зеленски им објави на украинските медиуми кон крајот на јули дека продажбата на украински дронови на САД може да биде проект вреден до 10 милијарди долари.Планот е украинските воени компании да продаваат беспилотни летала и беспилотни летала кои се тестирани во борбени услови на американската армија, додека за возврат овие средства би се користеле за плаќање на нови купувања на американско оружје за украинската армија.



